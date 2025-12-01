Colpo pesante del Grifone Gialloverde, che nella 13esima giornata del girone A di Eccellenza supera per 2-0 la W3 Maccarese e rilancia le proprie ambizioni in classifica. Una gara equilibrata per oltre un’ora, poi sbloccata dai padroni di casa grazie a una ripresa di grande intensità e concretezza. Dopo un primo tempo bloccato, con poche occasioni da entrambe le parti, il Grifone accelera nella seconda frazione. Il vantaggio arriva al 68’: Tozzi è il più lesto in area a sfruttare un’occasione sugli sviluppi di un’azione manovrata e firma l’1-0 che cambia l’inerzia della sfida. La W3 prova a reagire, ma fatica a trovare spazi e lascia campo alle ripartenze avversarie. All’85’ arriva così il raddoppio, con Massella che chiude definitivamente i conti e permette ai gialloverdi di conquistare tre punti preziosissimi. Con questo successo il Grifone sale al quinto posto, confermando solidità e continuità nei risultati. Giornata amara invece per la W3 Maccarese di mister Zappavigna, che scivola in nona posizione e dovrà invertire rapidamente la rotta. L’occasione arriverà già nel prossimo turno, quando i bianconeri affronteranno la Boreale in un match che può diventare già decisivo per ritrovare fiducia e punti. Un risultato che pesa e che potrebbe segnare un crocevia importante nella corsa delle due squadre nella zona centrale del girone.

