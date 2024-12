Grande colpo di mercato per la Nautilus, società militante nel campionato di pallanuoto femminile di Serie A2.

«È con enorme piacere - afferma la società del presidente Alberto Braccini - che diamo il benvenuto a Roberta Santapaola, scuola Ekipe Orizzonte, un’atleta giovane, classe 2000 che già ha avuto modo di dimostrare le sue capacità sia in Italia, dove ha giocato stabilmente nella massima serie, che all'estero dove ha disputato coppe europee e mondiali ed Europei con la nazionale giovanile. Siamo certi che Roberta andrà a completare una rosa che già si presentava competitiva e che permetterà alla nostra società di lottare per le posizioni che contano. Il curriculum di Roberta è di tutto rispetto con vittorie in campo nazionale e internazionale. Un ringraziamento per la rinnovata collaborazione all'Ekipe Orizzonte del presidente Tania Di Mario. «Roberta - spiega l’allenatore Danielie Lisi - va a completare una serie di acquisti di qualità, fatti in estate che insieme alle civitavecchiesi, cuore pulsante della società, formano senza dubbio un gruppo interessante. Come sempre sarà il campionato che decreterà il vero valore di questa squadra. Non vediamo l’ora di iniziare e portare più in alto possibile il nome di Civitavecchia in una disciplina, la pallanuoto, con una storia veramente importante».

Queste le prime parole del neo acquisto Roberta Santapaola: «Non posso assolutamente nascondere il piacere che ho avuto quando sono stata contattata tempestivamente dalla società. Dopo un buon inizio di stagione nella massima serie con la Brizz, diversi fattori purtroppo hanno influito sulla decisione di non poter proseguire il campionato. Al contempo sono molto felice per la preziosa opportunità proposta dal Civitavecchia, poter lavorare in un progetto ambizioso come il loro mi riempie di entusiasmo. Ringrazio Daniele Lisi, Alberto Braccini e Venere Tortora per la fiducia datami, non vedo l’ora di conoscere la squadra, mettermi in gioco e ripartire al massimo per toglierci qualche soddisfazione».

Questo il curriculum di Santapaola. 4 scudetti giovanili, 3 volte capocannoniere italiano, partecipazione Europeo Under 17 Novi Sad 2017, argento ai Mondiali Under 18 di Belgrado 2018, 1 Coppa Italia, 1 Scudetto 2019, 1 Coppa Len, 1 Supercoppa Europea con Orizzonte Catania, 2 stagioni con la Pallanuoto Trieste e una stagione con la Brizz.

