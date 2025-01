L’anno inizia sotto i migliori auspici per la Dcl Edilizia Ladispoli, che al PalaSorbo batte con ampio margine, 106-79, le Stelle Marine Ostia, costretta ad alzare bandiera bianca davanti a una Dcl in grande spolvero, nettamente superiori ai lidensi. Una partita a senso unico, che ha premiato la squadra di coach Giorgio Russo: «Era importante vincere in chiave playoff. Non guardiamo a nessun obiettivo, se non a lavorare ed impegnarci per fare sempre di meglio - ha raccontato l’allenatore - è stata una bella vittoria, abbiamo offerto una prestazione di spessore, giocando a ritmo alto, rischiando veramente poco. Non parliamo di obiettivi, non ne abbiamo. Vogliamo fare il massimo in ogni gara, tireremo le somme al momento del bisogno».

La corsa verso i playoff, con questa vittoria che chiude il girone di andata, si fa più semplice. La squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per accedere alla seconda fase. Ora inizia il girone di ritorno, dove occorrerà la stessa mentalità della prima parte di campionato.

«Siamo un gruppo compatto, molto unito, che fa leva sull'amicizia - ha riferito Parroccini - poi, a mio avviso, abbiamo molte qualità che emergono quando lottiamo per vincere. È chiaro che il torneo è ancora lungo, proveremo ad arrivare più in alto possibile».

