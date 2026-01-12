Il Fregene continua la sua marcia in vetta alla classifica. Dopo il successo infrasettimanale di mercoledì 7 gennaio contro l’Ostiantica, la formazione di mister Natalini conquista altri tre punti preziosi nella prima giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A, superando per 4-1 un coriaceo Monte San Biagio. Il risultato finale non racconta fino in fondo l’andamento di una gara combattuta, soprattutto nel primo tempo. Sono infatti gli ospiti a rendersi pericolosi per primi: al 12’ una rapida ripartenza libera Reggio davanti alla porta, ma la conclusione a porta vuota termina incredibilmente fuori dallo specchio difeso da Pacelli. Il Fregene risponde poco dopo con Cardiero, fermato solo da un grande intervento del portiere De Masi. Al 22’ arriva il vantaggio del Monte San Biagio: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Faiola, Marcano trova il guizzo vincente e porta avanti i suoi. La reazione dei biancorossi è immediata. Tre minuti più tardi il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Fregene per un fallo ai danni di Alessio Davì. Dal dischetto Scifoni è freddo e firma l’1-1. Nel finale di primo tempo la capolista completa la rimonta. Sardone, lanciato sulla destra, calcia in corsa un rasoterra preciso che si infila alle spalle di De Masi, mandando la compagine fregenese al riposo in vantaggio.

Nella ripresa gli ospiti non abbassano il ritmo e provano a rientrare in partita con grande determinazione. Il Fregene, però, dimostra tutta la sua solidità e qualità: al 71' Alessio Davì trova la rete del 3-1, che indirizza definitivamente l’incontro. Il San Biagio continua comunque a lottare e all'82' si rende pericoloso con una punizione dal limite di Mallozzi, la cui traiettoria sfiora il palo. A chiudere i conti, all'88', è il difensore Vissani con un gran tiro dal limite dell’area che vale il definitivo 4-1. Un successo netto, maturato contro una squadra ben organizzata e mai arrendevole, che conferma il Fregene come leader del campionato. Domenica i biancorossi saranno attesi da un banco di prova fondamentale: la trasferta contro l’Atletico Ardea, secondo in classifica e distante sei punti dalla vetta, in quello che si preannuncia come il big-match della 19esima giornata.

IL TABELLINO. Fregene-Monte San Biagio: 4-1.

Fregene: Pacelli; Vissani, Rizzitelli, Tollardo, (72' S. Davì), Guagliano, Stendardo (89' Gallinari), Cardiero, Zambrini, Sardone (79' Di Vilio), Scifoni (82' Bloise), Davì A. (72' Dipilato). A disposizione: Cilli, Greco, Balleello, Di Florio. Allenatore: Natalini (squalificato, in panchina Alfano).

Monte San Biagio: De Masi; Alfano (68' Carlot), Paparelli, Trani (59' Romagna), Migliaccio, Di Bello, Reggio, Faiola (89' Magliozzi), Marciano, Mallozzi, Palazzo. A disposizione: Di Manno, Vitiello, Rizzi, Fanelli, Parisella, Mollo. Allenatore: Francesco Prete.

Arbitro: Niccolò Massaro di Ciampino. Assistenti: Andrea Martucci di Ostia Lido, Francesco Gioia di Roma 2.

Marcatori: 22' Marciano (M), 25' rig. Scifoni (F), 44' Sardone (F), 71' A. Davi' (F), 88' Vissani (F).

NOTE. Recupero: 1' pt, 5' st. Ammoniti: Mallozzi (M).

©RIPRODUZIONE RISERVATA