Il Fregene Maccarese non accenna a fermarsi. La squadra capeggiata da mister Natalini, nel precedente turno del girone C di Promozione è riuscita a battere anche il Pontinia, con un netto 3-0. La compagine, traghettata in questo periodo da un ottimo momento di forma vissuto dal bomber Dipilato - autore di una caterva di gol realizzati - in questa domenica di calcio, giocherà la propria 25esima giornata sul campo della Pol. Canarini. Se gli avversari, ottavi in classifica, sono alla ricerca disperata di punti, anche i biancorossi vogliono dare seguito aumentando la lunga striscia di risultati utili consecutivi che stanno portando avanti. E soprattutto, è loro intenzione anche alimentare fino all'ultimo l'obiettivo di scavalcare in classifica la capolista Pro Calcio Tor Sapienza, che dai biancorossi è soltanto a due lunghezze di distanza.

