Una 16esima giornata di campionato per il girone C di Promozione, con il Fregene chiamato a confermare il proprio ruolo di protagonista. I biancorossi di mister Natalini, capolista ormai da diverse settimane, saranno impegnati in trasferta sul campo della Virtus Pionieri, in un match in programma alle ore 14.30 allo stadio Giorgio Castelli. Il Fregene arriva all’appuntamento forte del primato in classifica, anche se nell’ultimo turno è stato costretto al pareggio contro il Cisterna. Un risultato che non ha intaccato le certezze della formazione fregenese, determinata a riprendere subito la marcia per difendere la vetta e mantenere il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Di fronte ci sarà una Virtus Pionieri in cerca di riscatto. I padroni di casa occupano attualmente il 13esimo posto e sono reduci dalla sconfitta contro il Nettuno, un ko che ha lasciato l’amaro in bocca ma anche la voglia di reagire davanti al proprio pubblico. Contro la capolista servirà una prova di carattere, attenzione difensiva e concretezza, per provare a strappare punti preziosi in chiave salvezza.

