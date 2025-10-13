Continua il cammino perfetto del Fregene nel girone C di Promozione. La formazione biancorossa conquista la quarta vittoria consecutiva superando in rimonta la Longarina con il punteggio di 3-1, confermandosi a punteggio pieno dopo quattro giornate di campionato. Al Paglialunga l’inizio è in salita per i padroni di casa: al 5’ è Patalano a portare in vantaggio la Longarina con un gol che gela il pubblico locale. Il Fregene prova subito a reagire, ma nel primo tempo fatica a trovare lucidità sotto porta, permettendo agli ospiti di prendere fiducia e gestire il vantaggio. La svolta arriva però al 38', con un autentico eurogol di Vissani. Il numero due padrone di casa, avanza palla al piede e lascia partire un tiro dalla distanza che non lascia scampo a Bolletta, riportando il risultato in parità. Nella ripresa la squadra di mister Natalini torna in campo con un atteggiamento aggressivo, dominando la gara e creando numerose occasioni da rete, spesso sprecate. Il gol del sorpasso arriva soltanto allo scadere del tempo regolamentare, grazie al neoentrato Di Florio che firma il 2-1. Nei minuti di recupero, arriva anche il sigillo finale: a metterlo è Dipilato, che chiude i conti e regala al Fregene un successo meritato. Domenica prossima la compagine fregenese farà visita all’Atletico Latina, per un altro banco di prova.

IL TABELLINO. Fregene-Longarina: 3-1.

Marcatori: 5' Patalano (L), 38' Vissani (F), 90' Di Florio (F), 93' Dipilato (F).

Fregene: Pacelli; Vissani, Rizzitelli (55' Di Vilio), S. Davì, Guagliano (83' Bloise), Stendardo, Cardiero, Zambrini (83' Greco), Dipilato (94' Balleello), Scifoni, A. Davì. (73' Di Florio). A disposizione: Cilli, Gonnelli, Gallinari, Sardone. Allenatore: Mauro Natalini.

Longarina: Bolletta; Crivellini (86' Pietropaoli), Marziali, Anselmi, Patalano, Mantini, Borghetti, Cesarini, Ferrandu (76' Gregorio), Grappasonni (61' Festuccia), Vattone (67' Ndyaie). A disposizione: Di Veronica, Cabriolu, Carnevale, Mattioni, Soria. Allenatore: Dario Teofani.

Arbitro: Davide Incoronato di Aprilia. Assistenti: Edoardo Salvatori di Tivoli e Diego Laezza di Roma 1.

