Sembrava una giornata da incorniciare per il Fiumicino, che intravedeva la seconda vittoria consecutiva e un significativo balzo in avanti in classifica. E invece, al termine di una partita intensa e combattuta, al minuto 95 una beffa che lascia dell'amaro in bocca. La DuepigrecoRoma, società ospitante, acciuffa il pareggio sull’ultima azione disponibile inchiodando il risultato sul 2-2. L’incontro, valido per la quarta giornata del campionato di Promozione, non si era aperto nel migliore dei modi per gli aeroportuali. Dopo appena otto minuti, vantaggio capitolino con Russo, abile nel finalizzare una manovra corale. La risposta fiumicinese non si fa attendere, e al 18', il solito Forcina rimette in equilibrio il punteggio. Da lì in poi, un match con una lunga fase di staticità, per via di una grande attenzione nel non scoprirsi da ambo le parti. La sfida però si riaccende nel finale, all’80’, quando Bizzocchi con un prodezza da fuori area firma per il Fiumicino quello che poi si rivelerà un illusorio gol vittoria. Gli ospiti, se pur avanti e forti anche della superiorità numerica acquisita, si fanno sfuggire una vittoria che sembrava ormai destinata ad andare in cassaforte. Al 95', infatti, la DuepigrecoRoma sull’ultima palla giocabile sfutta una disattenzione degli uomini di mister Lodi per siglare con Donnini il sigillo del definitivo pari. Un pareggio, dunque, che sa di occasione persa, considerando la prestazione complessivamente positiva. Tuttavia, il Fiumicino può ripartire al contempo dalla consapevolezza di avere una rosa competitiva, capace di costruire gioco e imporre il proprio ritmo. Sarà fondamentale imparare a gestire meglio i momenti delicati, soprattutto in vista dell’atteso derby contro il Borgo Palidoro di domenica. Una partita dove ogni dettaglio potrà fare la differenza e dove sarà vietato commettere errori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA