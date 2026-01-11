Una 18esima giornata di Promozione che si apre, per il Fiumicino di mister Albano, con una difficile trasferta sul terreno di gioco della capolista Atletico Cimina Falisca che nell’ultimo turno ha superato Borgo Palidoro prendendosi la vetta. I rossoblù, attualmente undicesimi in classifica all'interno del girone A, arrivano all’impegno odierno dopo la battuta d’arresto contro il Città di Cerveteri e sono chiamati a una prova di carattere per rilanciare il proprio cammino. Di fronte ci sarà l'Atletico Cimina Falisca, una compagine solida, ambiziosa e pienamente consapevole dei propri mezzi, come dimostrato dal recente successo ai danni del Borgo Palidoro. La formazione di casa guida il girone con autorità e vuole sfruttare il fattore campo per consolidare il primato, facendo leva su organizzazione, qualità e continuità di rendimento. Calcio d’inizio fissato per le ore 11:00 allo stadio Palozzi, teatro di una sfida che si preannuncia intensa e ricca di contenuti. Per il Fiumicino l’obiettivo è uscire indenne da un campo ostico e dimostrare di poter competere anche contro le big del campionato; per la capolista, invece, l’occasione di ribadire la propria forza e confermare la vetta della graduatoria. Ci sarà naturalmente l’ultimo arrivato Luca Cifarelli che aveva iniziato la stagione con il Parioli.

