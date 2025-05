di Alessio Giordano

Una stagione travagliata, quella vissuta dal Fiumicino nel girone A di Eccellenza.

I rossoblu, che per molto tempo nell'arco dell'annata 2024-2025 hanno ricoperto l'ultimo posto in classifica, non sono riusciti ad evitare una dolorosa retrocessione in Promozione.

La squadra allenata da mister Lodi, ha comunque dato tutto, almeno nelle proprie possibilità.

A dimostrazione di ciò, la recente prestazione maturata contro il Pomezia, se pur il risultato finale di 3-1 non abbia ripagato come avrebbe dovuto gli aeroportuali.

Quest'ultimi, in occasione della giornata conclusiva di campionato, scenderanno in campo contro l'Academy Ladispoli per il 34esimo turno.

Trinchi e compagni, dunque, alle ore 11 saranno impegnati tra le mura amiche dello Stadio Pietro Desideri.

L'obiettivo, in primis è quello di terminare nel miglior modo possibile - regalando una gioia al rispettivo pubblico - mentre in secondo luogo ci sarà una voglia di rivincita dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA