Prosegue il percorso di crescita del Fiumicino, deciso a dare continuità ai segnali positivi emersi nella buona prova contro il Pianoscarano. Oggi, alle ore 11, il Pietro Desideri farà da cornice alla sfida valida per la decima giornata del girone A di Promozione: sul sintetico rossoblù arriverà l’Atletico Capranica, avversario già incrociato nel doppio confronto di Coppa Italia a inizio stagione. I padroni di casa, guidati da mister Albano, occupano attualmente la decima posizione in graduatoria e arrivano da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro il Pianoscarano. Un risultato che ha lasciato sensazioni positive, soprattutto per la solidità mostrata nei momenti chiave del match e per la capacità di restare dentro la partita fino alla fine. Dall’altra parte, l’Atletico Capranica si presenta con la necessità di muovere la classifica: terz’ultimi a quota 7 punti, provengono dal 2-2 interno contro il Borgo Palidoro e cercheranno di sfruttare ogni occasione per invertire il trend negativo.

La sfida promette intensità e ritmo alto. Il Fiumicino è chiamato a dare una risposta importante davanti al proprio pubblico e a ritrovare quella vittoria che manca ormai da diverse giornate. L’obiettivo è chiaro: trasformare le buone prestazioni in risultati concreti e compiere un ulteriore passo avanti nella crescita del gruppo. Per il Capranica si tratta invece di una gara particolarmente delicata. Uscire indenni dal Desideri sarebbe un segnale di forza, mentre un risultato pieno potrebbe rappresentare una svolta significativa nella lotta per la salvezza.

