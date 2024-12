Escono sconfitti i biancoverdi del Dlf al Buratti-Burocchi per il campionato di Prima Categoria. Finisce 3 a 1 per il Bagnaia, con tre calci da fermo a condannare i ragazzi di mister Onorati. Vitelli in un primo tempo sostanzialmente equilibrato illude i suoi, pregevole il gesto quando a tu per tu con Proietti lo supera freddamente, poi ci pensa dal dischetto Jadama a riportare la gara in parità. Nella ripresa in tre minuti, tra il ventesimo e il ventitreesimo, il Bagnaia fa sua la gara. Dapprima Raponi di testa e poi Aziba su una palla respinta mettono la freccia, permettendo cosi ai padroni di casa di incamerare i tre punti odierni. In classifica ancora a zero punti Almas, S. Lorenzo N. e Valentano, mentre il Dlf in una classifica cortissima, che raccoglie 11 squadre in 4 punti, staziona subito sopra grazie ai tre punti ottenuti domenica scorsa. Domenica prossima si torna al Gagliardini e i ragazzi di mister Onorati avranno di fronte il Vetralla.

Fondamentale vittoria per il Quartiere Campo Oro di Fabio Secondino in Seconda Categoria, che è andato a vincere sul campo del Caprarola, prevalendo per 1-0 un match disputato sotto una pioggia battente. Decisivo il gol del solito bomber Kevin Rasi. La pesantissima rete consente ai gialloverdi di guadagnare il terzo posto in classifica.

«Abbiamo giocato una grande partita di cuore - commenta mister Fabio Secondino - siamo stati bravi anche a reggere nonostante una situazione ambientale molto importante a favore dei nostri avversari. Ho notato anche un buonissimo arbitraggio. È stata una vittoria di sacrificio. I ragazzi sono andati oltre quello che potevano dare. Abbiamo affrontato una grande squadra. Dedico questa vittoria a Beatrice, la figlia del presidente Antonello Quagliata».

E la Csl Soccer vince all’esordio nel campionato di Terza Categoria il derby cittadino contro la Leocon al Gagliardini con il punteggio di 2-0 in favore dei rossoblu di Tommaso Valente. Il primo tempo si conclude con la squadra di casa in vantaggio di un gol strepitoso di Lorenzo Stefanini che con un cucchiaio alla "Totti" trafigge il portiere ospite. Nella seconda frazione la squadra rossoblù raddoppia sempre con Stefanini con un tiro dal limite dell'aria.

E, rimanendo in Terza Categoria, l'Evergreen vince all'esordio nel campionato di Terza Categoria al termine di un match a dir poco emozionante, che finisce 4-2 in favore dei gialloblu al Luca Di Ianne. Il primo tempo si conclude con gli ospiti del Corchiano in vantaggio di due reti. Nella seconda frazione la squadra gialloblù riesce a ribaltare il risultato grazie ad un ispiratissimo Animobono che riapre la partita al primo minuto del secondo tempo. Arriva poi un calcio di rigore che Paolini trasforma siglando il pareggio, poco più tardi si conclude la rimonta grazie ad una splendida rovesciata ancora di Animobono. Il timbro finale al match lo mette Tosi per il 4-2 finale. Bell'esordio dunque per il club civitavecchiese che esce tra gli applausi dei propri sostenitori.

