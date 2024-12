Dopo aver annunciato Simone Onorati come allenatore, il Dlf ha cominciato a sparigliare le carte anche per la rosa che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria, a cui il club biancoverde parteciperà per il secondo anno consecutivo. Nei giorni scorsi la società ha annunciato le prime mosse e tre nuovi nomi. Il primo è quello di Tommaso Gibaldo, conosciuto da chi frequenta gli ambienti del calcio comprensoriale. Il classe '91, difensore centrale, dopo la promozione di qualche anno fa con la Csl (dalla Prima in Promozione) viene, da protagonista, dallo stupendo campionato di Promozione dell'ultima stagione con il Tarquinia, culminato con una storica salvezza. Tommaso andrà a rimpinguare il reparto difensivo di Mister Onorati. «Quello che mi ha spinto a venire qui - spiega Gibaldo - è la consapevolezza che all'interno della società, alla guida di questo gruppo, ci siano delle persone molto valide e la passione che mi ha trasmesso il Direttore Verde in primis e Rocchetti subito dopo, mi ha tolto ogni dubbio sul mio futuro calcistico. L'avvento poi di Simone Onorati, che oltre ad essere un ottimo mister è anche uno dei miei migliori amici, è stato un plus ultra per la mia scelta. In tutto questo non va assolutamente dimenticato che ho iniziato qui a giocare a calcio, e tornare è indubbiamente una bellissima cosa».

Il secondo nome che va a comporre il gruppo del Trifoglio è quello del giovane Jacopo Catini. Il classe '05, difensore, dopo l'inizio della carriera calcistica tra le fila del Cerveteri approda al Civitavecchia nella categoria degli U19, in quella stagione il mister era lo stesso Onorati, per poi proseguire nell'ultima annata al Grifone prima e Santa Marinella poi, entrambe le esperienze in prima squadra. Jacopo andrà, in compagnia al momento di Iacomelli e Gibaldo, a rimpinguare il reparto difensivo di Mister Onorati. «Ho collezionato un buon minutaggio ed esperienza nelle ultime due esperienze - dichiara Catini - e sono sicuro che saranno utili in questa stagione. Non vedo l'ora di tornare sul campo di gioco e mettermi a disposizione di Mister Onorati, con cui ho già lavorato e che stimo molto».

E nelle scorse ore è diventato ufficiale anche l’accordo con il giovane Gianluca Cangani. Il classe '05, esterno d'attacco, nasce calcisticamente parlando con i colori biancoverdi del DLF, per approdare nel proseguo della carriera (stagione 22/23) negli U19 del Civitavecchia, in quella stagione il mister era lo stesso Onorati, per poi proseguire nell'ultima annata al Cerveteri ricevendo fiducia da Mister Caputo in Promozione. Gianluca andrà, in compagnia al momento di Memmoli e Rapaccioni, a rimpinguare il reparto offensivo di Mister Onorati. «Ho scelto il DLF per il progetto e l'appartenenza a questi colori. Conosco bene il mister e ne ho piena fiducia. Sono sicuro che ci sarà da divertirsi», ha affermato Cangani. Inoltre in questi giorni il Dlf ha anche annunciato la riconferma di sei giocatori che hanno dato molto ai colori biancoverdi in queste ultime stagioni. Si tratta del portiere Alessandro Paoloni, del difensore Luca Iacomelli, dei centrocampisti Gianluca Barzellotti e Daniele Angelucci, e degli attaccanti Federico Memmoli e Moreno Rapaccioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA