Non stecca l’esordio casalingo il Dlf nel campionato di Prima Categoria. All’inglese la formazione di Simone Onorati si sbarazza dell’Almas Roma per 2-0 al Gagliardini mettendo nel carniere i primi tre punti stagionali. «Due gol in fotocopia - dichiarano dal club biancoverde - entrambi sugli sviluppi di un corner, frutto di un predominio completo sugli avversari che non vedrà mai impegnato l’estremo difensore bianco verde D’Archivio. Vittoria con dedica, i primi tre punti i compagni li dedicano a Jacopo Catini e Daniele Angelucci. Assenti quest’oggi dopo un intervento si spera di rivederli a breve in campo. Passano solo dodici minuti e il Dlf è già avanti. Dal corner Esposito pennella la sfera sulla testa di De Vittoris che, completamente solo, insacca alle spalle di Luciani senza troppe difficoltà. Il Dlf manovra bene, raddoppia in ogni dove e concede il nulla agli avversari. Uno spettacolo d’altre categorie vederla sul campo. Rimane nella metà campo avversaria per tutta la prima frazione e colleziona almeno altre tre palle gol, togliendo in tutto ciò le due reti realizzate che Gambucci annulla. Partiamo dalle occasioni. In due c’è lo zampino di Marini con l’estremo difensore Luciani che ne para una, provvidenziale il suo intervento, poi Bastianelli ben appostato viene fermato sul più bello, mentre nell’altra il numero 7 vede la sfera sorvolare il legno alto. La sig.ra Gambucci ben dirige la gara, anche se in due occasioni l’assenza del guardalinee non l’aiuta. Nella prima annulla un gol di Agostini dopo aver ricevuto la sfera da un cross dal fondo, difficile valutare la posizione anche se è sembrata regolare visto che parte da dietro il numero 11 biancoverde, mentre nella seconda ferma Bencini per un presunto fallo, non era sembrato nulla di che il contrasto, con la palla che dopo l’impatto stava per varcare la linea di porta. Cambia comunque poco nell’economia della gara, il Dlf non esce mai mentalmente dalla partita. L’Almas prima dello scadere effettua il primo tiro nello specchio difeso da D’Archivio, sarà l’unico, con l’estremo difensore che ferma a terra dopo una leggera (provvidenziale) deviazione di Gibaldo. La ripresa è sullo stesso canovaccio della prima, il Dlf attacca e dopo diciotto minuti raddoppia. Ancora Esposito dalla lunetta del corner che pennella nel centro area dove, stavolta Bastianelli, non sbaglia l’impatto. Due a zero e gara virtualmente conclusa. Nel mezzo della sarabanda delle sostituzioni e dei cartellini gialli che Gambucci sventola, soprattutto in casa Almas che perde anche il capitano per doppia ammonizione, si rendono pericolosi Esposito, Gallina Alex e ancora Bastianelli. Tre punti importantissimi per la compagine diretta da mister Onorati».

