L’Etrurians non vuole recitare un ruolo da comprimario nel campionato di Prima categoria e attende uno o al massimo due colpi per un grande salto di qualità. Il club ha messo mano al mercato per accontentare il nuovo tecnico Danilo Bacchi, alla sua prima esperienza in una prima squadra dopo l’esperienza alle giovanili dell’Academy Ladispoli. «Lo spirito deve essere quello giusto - parla Enzo Freddi, direttore generale - quindi serietà ma nello stesso divertimento. I ragazzi devono essere liberi di testa e di esprimersi. C’è voglia di stare in gruppo ed è un altro elemento essenziale nello sport e nel calcio in particolar modo. Deve esserci un gruppo unito e sono convinto che ci toglieremo parecchie soddisfazioni. Ci sono realtà attrezzate ma non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura». Sarà un girone di Prima Categoria pieno di derby con DM84 Cerveteri e una tra Città di Cerveteri (a patto che non venga ripescato in Promozione) e Borgo San Martino. Non meno affascinante la sfida Etrurians-Atletico Santa Marinella. «Abbiamo costruito quasi per intero la squadra - commenta lo stesso mister Bacchi - credo manchi un ultimo tassello, se viene bene, altrimenti ci fermeremo qui. Valuteremo tutti i ragazzi anche per capire le loro caratteristiche sia sul rettangolo verde che dal punto di vista caratteriale. È un gruppo battagliero, con qualche ragazzo importante. Ci divertiremo, ne sono convinto».

