La convinzione dei propri mezzi non mancava dopo i 7 risultati utili consecutivi, ma la vittoria nel derby contro il Cerveteri, inevitabilmente, ha dato una carica ancora più forte, qualora ce ne fosse bisogno. Insomma, il terzo posto è lontano 4 punti e in casa ladispolana si tornano a fare determinati discorsi, come non accadeva da troppo tempo.

«È stata una bella partita – è il commento di Simone Di Iorio, direttore sportivo dei rossoblu – tra due squadre magari un pochino tese nella prima parta di gara. Ci sono stati degli episodi e due espulsioni. Nella ripresa siamo usciti fuori con manovre più veloci e impensierendo di più il loro portiere anche prima del gol di De Marco. Ma è una vittoria importante e ora inizia un altro campionato». L'Academy è rimasta compatta e poi è stata letale come un cobra.

«Tutti hanno dato il massimo – prosegue – anche chi ha giocato meno. E se si devono fare dei nomi c’è pure quello di Modesti che ha fatto un super lavoro, facendo salire la squadra, prendendo botte e conquistando falli. Un attaccante aiuta i compagni non solo quando segna. Dico bravi a ciascun giocatore ricordando pure quelli che non ci sono perché infortunati come Barilaro, Felici, Facecchia, Stanzione e altri». Domenica trasferta insidiosa con l’Atletico Cimina dell'ex Lillo Puccica, seconda della classe. «Dobbiamo pensare ad affrontare un passo alla volta – conclude Di Iorio – e domenica affronteremo una grande squadra che sta facendo benissimo in questo campionato. Poi c’è anche la Coppa ed è una vetrina, ci teniamo e vedremo quale sarà l’accoppiamento in settimana».

