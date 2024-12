Il derby comprensoriale, seppur amichevole, se lo aggiudica il Civitavecchia. Al “Felice Scoponi” seconda vittoria in due uscite per la squadra di Massimo Castagnari, che si è imposta per 2-1. I nerazzurri hanno fatto valere la loro maggior freschezza dal punto di vista atletico, in quanto hanno cominciato la preparazione con una settimana di anticipo sul gruppo guidato da Roberto Macaluso e, soprattutto, fatto notare la differenza tecnica, visto che i tirrenici militeranno in Eccellenza, mentre i collinari proveranno a primeggiare anche quest’anno in Promozione. Ancora protagonista bomber Manuel Vittorini, che ripete la doppietta vista alla prima uscita sul campo del Celano. Il giocatore originario di Canale Monterano ha realizzato le due reti che hanno permesso ai civitavecchiesi di vincere. Il primo gol è stata un’autentica gemma del ragazzo esperto che l’hanno scorso ha messo a referto 25 gol in Eccellenza. Il gol che ha deciso il confronto, invece, è giusto su schema da calcio d’angolo, con un suggerimento perfetto del centravanti brasiliano Wilson Cruz, che ha lavorato il pallone e servito sul secondo palo, dove era pronto proprio Manuel Vittorini, che ha timbrato il cartellino anche in questa circostanza. Da parte Civitavecchia c’è soddisfazione per aver vinto un’altra partita e soprattutto per aver trovato molti messaggi positivi in bottiglia, in una gara che ha visto, come indicavano le previsioni meteo, anche la presenza della pioggia che per fortuna, non ha avuto conseguenze pesanti sullo svolgimento della gara. Tutto questo nonostante il fatto che il Civitavecchia stia facendo i conti con i numerosi acciacchi di vari giocatori, tra cui il portiere Andrea Romagnoli, che dovrebbe rientrare solo per la partenza del campionato che, ricordiamo, è calendarizzata per domenica 8 settembre e in settimana si conoscerà girone e calendario.

«Abbiamo disputato un buon primo tempo - commenta il direttore sportivo Marco Angelocore - mentre la ripresa è stata discreta. Il Civitavecchia ha avuto tante occasioni, poi abbiamo rischiato qualcosa. È andata bene, considerato che la tenuta atletica è ancora approssimativa, si è vista volontà e voglia. Nella prima mezz’ora ci sono state delle bellissime trame di gioco, sono molto contento di come è andata. Il primo gol di Vittorini è stato fantastico e sono contento anche della collaborazione avuta con Cruz per il secondo. Cruz ha fatto una bella partita, secondo me è stato tra i migliori in campo assieme a Bianchi ed Avellini».

