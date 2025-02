Turno di riposo nel campionato di serie A di Rugby. Per le 40 squadre inserite nei quattro gironi, è arrivato il momento di tirare il fiato.

Le loro fatiche riprenderanno domenica 2 marzo. In quella occasione il Rugby Civitavecchia renderà visita al Romagna allo Stadio del Rugby di Cesena, Quartiere Cervese Sud, Cesena.

Per i biancorossi è opportuno concentrare tutte le forze per continuare la regular season del proprio girone il più in alto in classifica, possibilmente con un ingente bottino di punti.

I ragazzi di Mister De Nisi ricaricano di nuovo le pile dopo la vittoria sul Villa Pamphili sperando che la partita fatta, domenica scorsa, venga ripetuta in campo in trasferta in Romagna.

Sarà di nuovo un banco di prova il prossimo incontro per i civitavecchiesi, lo spirito di squadra del “NOI” dovrà prevalere sul personale “IO".

Le indicazioni dei tecnici sono state chiare, seguendo il processo di gioco il Rugby Civitavecchia riesce ad ottenere dei risultati. Allo stesso modo, sempre sotto la traccia tecnica i biancorossi sono consapevoli del fatto che ci sono tante cose da migliorare.

I margini sono ampi, più lavorano insieme più le cose migliorano sia a livello individuale che di gruppo. Dovranno cercare di avere più possesso, attaccare di più e gestire meglio i palloni che hanno, in modo da poter respirare un po’ e non dover difendere troppo.

Il presidente Andrea D’Angelo commenta così la stagione dei biancorossi ad oggi: «Stagione sicuramente segnata dalla scomparsa prematura di un giocatore leader, Amar. I ragazzi stanno reagendo nel modo corretto ma è indiscutibile che questa perdita ha condizionato tutto l’ambiente. Sono soddisfatto del lavoro fatto fino ad ora e continuiamo a lavorare per costruire una società sempre più forte. Settore giovanile e old rappresentano prospettive e certezze di una società che vuole essere protagonista nel mondo del rugby. Il Rugby per noi è una cultura, un modo di vivere, una certezza».

