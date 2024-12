Una partita che sembrava messa male per i biancorossi del Civitavecchia Rugby Centumcellae contro i rossoneri del Romagna, con un primo tempo dove stavano perdendo per 20 a 12 con due mete ciascuno ma due calci in più per i galletti.

Il civitavecchia inizia un secondo tempo con un piglio diverso, pressione ed attenzione e si mette in moto con una meta all’inizio del secondo tempo.

Il Romagna non riesce più nel gioco che era riuscito a produrre all’inizio della partita ed i ragazzi di De Nisi riescono a mettere in atto tutto quello provato durante la settimana.

La forza e la determinazione dei biancorossi permettono non solo di sorpassare nel punteggio i rossoneri, ma fanno rimanere al palo nel punteggio il romagna e portano per la quarta volta la palla ovale oltre la meta avversaria assicurandosi il massimo punteggio, gli attesi 5 punti; la gara finisce 33-20.

Domenica si riposa e il prossimo incontro per il civitavecchia il 17 novembre in terra toscana al Campo Montano contro un roster che sta giocando un rugby di alto livello: “ Livorno Rugby”.

«Una prestazione collettiva partita dalla preparazione di allenamento settimanale – sottolinea l’head coach Umberto De Nisi - È passato fortemente il messaggio di preparare gli incontri collettivamente negli allenamenti settimanali. Seppur all’inizio del primo tempo abbiamo sofferto, lo avevamo messo in conto, poi come da programma siamo usciti fuori mettendo pressione nella conquista dell’ovale. Posso affermare di aver visto un grande civitavecchia in campo. Ci codiamo la vittoria calcolando anche che abbiamo tempo di recuperare energie in quanto la prossima settimana c’è un turno di riposo poi ci troveremo in trasferta in un campo difficile quello del livorno contro un ottimo roster. Abbiamo fatto in quattro partite 16 punti - conclude l’allenatore biancorosso - possiamo dire che siamo molto soddisfatti».

