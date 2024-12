Si gioca alle 14.30 al campo Enrico Iovenitti la sfida tra Polisportiva Paganica Rugby e Rugby Civitavecchia. Gara valida per l’ottavo turno del campionato di serie A girone 4.

Uno stop per alcuni versi gradito ad alcune società, meno ad altre che fanno del ritmo campionato il proprio cavallo di battaglia.

«Ci si aspetta una gara molto tesa - commentano dalla società - e combattuta come avvenne in casa loro lo scorso anno. È un gruppo a cui piace giocare aggressivi, i biancorossi non dovranno cadere nel loro gioco ma imporre il proprio».

Sarà importante gestire i momenti principali mentali dei biancorossi, il Rugby è noto per le mischie, che possono sembrare caotiche, ma che in realtà sono il risultato di regole rigorose e equilibri attentamente calcolati. Queste situazioni richiederanno per i giocatori di mischia del Civitavecchia una notevole lucidità, sensibilità e coordinazione.

Questa la riflessione di coach De Nisi sulla gara col Paganica: «Siamo giunti all ultima partita del 2024 che coincide con la penultima del girone di andata. La giochiamo in un campo ostico difficile contro una squadra che vuole fare punti importanti in chiave salvezza ha tutte le motivazioni per fare un ottima prestazione questo può essere solo uno stimolo per noi perché abbiamo la possibilità di dimostrare se siamo veramente maturati. Non si tratta di avere o metterci pressione ma di prendersi delle responsabilità. Mi aspetto una prova con P maiuscola dalla mia squadra; solo al fischio finale sapremo chi meglio avrà fatto in campo , il campo non mente mai».

