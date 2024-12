A poche ore dalla sfida casalinga delle 14.30 contro il Romagna, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, ha parlato il ds del Crc Stefano D’Angelo.

Dopo tre giornate di campionato si può fare un primo punto della situazione con due partite vinte ed una persa, come giudica il Civitavecchia?

«Il Crc è un cantiere in continua evoluzione, il gruppo è granitico, la qualità indiscutibile, i giocatori scelti per far parte della nostra seniores si sono integrati perfettamente. Il lavoro svolto dal nostro staff si vede ogni giorno di più. In questo momento i risultati che stanno arrivando ci intesteranno relativamente, guardiamo lontano con fiducia assoluta nel progetto voluto fortemente dalla dirigenza. Tireremo le somme più avanti, abbiamo tutto il tempo, ora è troppo presto».

Ad oggi il Civitavecchia ha dimostrato il suo valore ? Quali i punti da correggere?

«Per quello che riguarda il valore della squadra, è indiscutibile. Il focus nelle prossime settimane sarà sicuramente sull’atteggiamento e sulla concentrazione che deve essere sempre al massimo. Il passo falso con il Firenze deve servire da lezione, a questo livello non si possono avere disattenzioni, ogni errore viene punito dagli avversari e può costare molto. Concentrazione, attenzione e lavoro sono ciò che dobbiamo garantire a noi stessi e a chi ci segue».

Una linea verde di giovani davvero interessante tra 2005-2004-2003 quali le prospettive?

«Puntiamo molto sui nostri giovani, sono il futuro del club e un patrimonio da preservare e custodire gelosamente. Quest’anno la società ha fatto investimenti enormi sul settore giovanile, juniores e mini rugby. Abbiamo uno staff di professionisti per ogni categoria. Allenatori, preparatori, terapisti, specialisti in educazione motoria, tutti a disposizione della crescita di ragazzi che sono il nostro futuro. Puntiamo entro i prossimi 3-5 anni a portare un grande numero di giovani del nostro vivaio a giocare in prima squadra, in serie A , giocatori fatti in casa di grande grande qualità. I ragazzi che stanno andando in campo già oggi apriranno la strada a molti altri».

Obiettivo di giornata contro il Romagna, qual è la prospettiva?

«Ci aspettiamo che i nostri ragazzi si impegnino al massimo, senza risparmiare energie e mantenendo altissima la concentrazione. I nostri avversari di domenica costituiscono un test importante nel percorso di questo campionato. Dovremo fare quello che sappiamo seguendo le indicazioni dello Staff e del nostro capo allenatore De Nisi. Prepareremo la partita al massimo in questa settimana, il resto lo farà la voglia di vincere e di onorare al meglio il nostro campo ed il nostro pubblico».

