Nuovo trionfo per il civitavecchiese Marco Del Lungo e la sua Pro Recco. I campioni di tutto si sono imposti anche nella Supercoppa Europea, che si è disputata a Chiavari e che ha visto i liguri imporsi nettamente per 18-10 contro gli ungheresi del Vasas, vincitori dell'Euro Cup. Un'esibizione trionfante per la squadra allenata da Sandro Sukno, che ha sempre dimostrato la sua schiacciante superiorità sugli avversari. Quindi parte bene la stagione per Del Lungo e i suoi compagni, che hanno vinto tutte le partite disputate e vogliono garantirsi il triplete anche quest'anno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA