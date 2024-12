Il Civitavecchia sta lavorando sul calciomercato per regalare la rosa migliore possibile a mister Massimo Castagnari. In queste ore ci sono due nomi caldi, che sono sondati fortemente dal direttore sportivo. Il primo è un giocatore molto conosciuto dal ds, visto che ha giocato per l’Aurelio, raccogliendo 25 presenze lo scorso anno in Eccellenza. Stiamo parlando di Damiano Giranelli, che nella scorsa stagione si è ritagliato un buonissimo ruolo con i biancobluamaranto, dove giocava nel ruolo di terzino destro, anche se nasce come difensore centrale. Giranelli, romano classe 2005, ha fatto un importante percorso nel settore giovanile della Lazio, con cui ha anche disputato 13 partite nel campionato Under 17, venendo impiegato in tutte le caselle del pacchetto difensivo, anche quella di terzino sinistro. Il ragazzo è passato anche dalla Vigor Perconti e dall’Under 19 dell’Olbia. La trattativa con Giranelli sarebbe molto in là e mancherebbe solo la firma per il suo arrivo in città. C’è anche un’altra pista importante per i nerazzurri, che stanno sondando il terreno per il centrocampista Andrea Laurenti, che l’anno scorso ha affrontato il Civitavecchia da avversario con la maglia del Valmontone. Si tratta di un elemento che può garantire sia qualità che quantità alla mediana del team di Castagnari, con un ragazzo in grado di far crescere lo sviluppo tattico della squadra. Laurenti ha giocato anche per la Tivoli, il Tolfa e l’Ottavia. Per lui 21 presenze in Serie D con i tiburtini appena un anno fa, esperienza nella quale ha anche indossato la fascia di capitano contro l’Angri, segnato un gol alla Casertana e firmato un assist con il Nola. Intanto la squadra di Massimo Castagnari dovrà fare i conti con un altro addio, dopo quello dei giorni scorsi, tra un saluto e un abbraccio, con Lorenzo Gagliardi. Infatti il club nerazzurro non potrà più fare affidamento su Matteo Menghi. Nella scorsa stagione il centravanti ex Vis Artena ha messo a segno nove reti in campionato ed ha avuto un ruolo di primo piano all’interno della formazione che è stata diretta prima da Stefano Manelli e poi da Raffaele Scudieri. Infatti il ragazzo ha manifestato l’intenzione di salire di categoria e provare a giocarsi il tutto in Serie D. Il club, anche attraverso il nuovo direttore sportivo Marco Angelocore, ha provato a convincere il ragazzo ad indossare ancora la maglia nerazzurra, ma alla fine le proposte che sono giunte, hanno fatto scegliere Menghi in un’altra direzione. Infatti i rumors danno per vicinissimo l’accordo del giocatore con il Real Monterotondo Scalo, realtà che ormai da qualche anno si sta mantenendo in Serie D, anche se l’anno scorso ha colto la salvezza con il brivido.

Il centravanti Matteo Menghi è pronto a indossare la maglia del Real Monterotondo Scalo (Foto Alessio De Luca)

©RIPRODUZIONE RISERVATA