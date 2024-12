Vittoria all'ultimo respiro per il Civitavecchia Calcio, che sconfigge per 1-0 la Boreale, grazie ad un calcio di rigore di Manuel Vittorini al 95’. Anche questa volta mister Massimo Castagnari conferma la difesa a quattro, ma aggiunge un trio a centrocampo con la presenza di Canestrelli. Davanti, con l'assenza di Cruz, Vittorini fa la prima punta a cui si appoggia Rossetti, ma per tutto il primo tempo i padroni di casa dimostrano di avere pochi sbocchi in avanti. Inizio di fuoco sin dai primi minuti con Rossetti che con un sinistro a giro va vicino a realizzare la sua seconda marcatura in nerazzurro; la Boreale prova a rispondere con De Iulis che sfrutta un harakiri difensivo per ritrovarsi 1 contro 1 con Romagnoli, ma l’estremo difensore classe 98’ nega il gol e respinge la conclusione. Dopodiché il primo tempo dopo l’euforia iniziale diventa fisico e nervoso, con l’equilibrio che regnerà sovrano fino al duplice fischio del direttore di gara che manderà tutti negli spogliatoi. Ma le difficoltà sono palpabili per il Civitavecchia, che per circa 20 minuti viene messo sotto dagli avversari, che più volte approfittano delle distrazioni difensive, ma non riescono mai a segnare il gol del vantaggio. Secondo tempo dove le squadre restano bloccate, ma il Civitavecchia riprende a gestire la situazione tecnico-tattica normalmente: Giustini per i nerazzurri e ancora De Iulis si riavvicinano a sbloccare il risultato senza riuscirci; fino a quando al 70’ l’occasione più importante del match fino a quel momento è per i ragazzi di mister Castagnari: Manuel Vittorini sfrutta il lancio lungimirante di Laurenti, entra in area e serve Giustini che ribatte in rete ma Proietti Gaffi compie un autentico miracolo con il piede e salva la Boreale. Sulla parte finale di gara i biancoviola restano in 10 per la doppia ammonizione di Barbarella e i nerazzurri provano a sfondare il muro della Boreale tentando di trovare il gol della vittoria fino alla fine. Si arriva nei minuti di recupero e il pareggio sembra ormai cosa già scritta, il guizzo arriva all’ultimo istante di partita con Fatarella che grazie ad un istinto sopraffino riesce ad addentrarsi in area e a subire il fallo da rigore che regala al Civitavecchia la chance per vincere la partita. A prendersi la responsabilità di calciare un pallone pesantissimo ci penserà bomber Vittorini che con un destro potente batte Proietti Gaffi e realizza la rete che regala i 3 punti e il primato in classifica assieme al Valmontone.

IL TABELLINO. Civitavecchia: Romagnoli, Fatarella, Cerroni (13' st Pica), Bianchi, Funari, Laurenti (34' st Avellini), Proietti, Canestrelli (1' st Giustini), Luciani, Rossetti (29' st Cesaroni), Vittorini. A disposizione: Calisse, Giranelli, Ardel, Castaldo, Serpente. Allenatore: Castagnari.

Boreale: Proietti Gaffi, Petruccetti, Barbarella, De Petris, Cruciani, Casavecchia, Caselli (23' st Doukoure, 42' st Soffientini), Bergamini, De Iulis (42' st Tasselli), Mazzone, De Vincenzi. A disposizione: Cotugno, Parman, Del Moro, Cinque, Muratore, Vernesi. Allenatore: Ferazzoli.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Reti: 50' st Vittorini (C)

Ammoniti: Fatarella (C), Vittorini (C), Laurenti (C), Pica (C), De Petris (B), Doukoure (B). Espulsi: Barbarella (B) al 37' st per doppia ammonizione.

