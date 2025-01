Ottimo pareggio per il Civitavecchia nel big match del campionato di Eccellenza. I nerazzurri hanno pareggiato per 2-2 sul campo della capolista W3 Maccarese. Per questa fondamentale partita, attesa da quando erano usciti i calendari, si rivede con i guantoni il portiere Romagnoli, mentre Pica riesce a scendere in campo nonostante qualche problema fisico. Funari viene schierato nel ruolo di terzino destro, stante la squalifica di Fatarella, mentre Pompei e Bianchi vengono confermati nelle loro caselle. A centrocampo non gioca Proietti, che viene sostituito da Canestrelli, mentre Laurenti si prende sapientemente la guida della mediana. Confermati anche Gagliardi, Vittorini e Cruz, mentre Rei riesce a recuperare dai problemi fisici che l’avevano interessato negli ultimi tempi.

LA CRONACA. Il Civitavecchia parte benissimo e trova subito il vantaggio all’ottavo minuto di gioco con una grande imbucata centrale di Funari per Laurenti, che salta il difensore e col destro calcia sfruttando una deviazione supera Trovato e porta in vantaggio i nerazzurri. La squadra allenata da Massimo Castagnari sfiora il raddoppio addirittura, con un sinistro di Funari che si schianta sull’incrocio dei pali e va vicino più volte ancora allo 0-2 venendo a mancare però nell’ultimo passaggio giusto per fare gol e la W3 invece ne approfitta: su un lancio lungo la palla supera la retroguardia difensiva, Follo, partito da una posizione dubbia, controlla, supera Romagnoli e a porta vuota realizza la rete del pareggio per i padroni di casa, risultato su cui termina il primo tempo. La seconda parte di gara si gioca a dei ritmi altissimi tali di una sfida di grande caratura per il campionato: i nerazzurri sprecano un contropiede partito dal recupero di Gagliardi mentre i bianconeri con Ferrari vanno vicini al gol ma Romagnoli è attento e devia la conclusione in angolo. Sul finale di gara da un palo colpito da Follo c’è la ripartenza del Civitavecchia su cui Cruz nell’area piccola calcia male e alto; e all’occasione successiva la W3 passa in vantaggio: dalla respinta di un calcio di punizione la sfera arriva a Madeddu che si coordina con un destro a giro da fuori area segnando il 2-1 per i bianconeri. Proprio quando tutto sembra finito al 90’ il gol olimpico si materializza e diventa realtà: ancora Laurenti direttamente da calcio d’angolo realizza la rete del pareggio che permette ai ragazzi di mister Castagnari di tornare a casa con un punto, con il rimpianto di aver sfiorato, con l’ultima azione di gioco, la rete della vittoria con Avellini, che spreca incredibilmente l’occasione per poter far vincere, a sorpresa, viste le circostanze, la squadra ospite del W3 Stadium. È stata una partita elettrica, così come la vigilia aveva fatto pensare, anche se non si è mai andati oltre la soglia di tolleranza.

PAROLA AL DIRETTORE SPORTIVO ANGELOCORE. «Abbiamo disputato una partita straordinaria - commenta il direttore sportivo Marco Angelocore - nel primo tempo loro non hanno mai tirato in porta, mentre noi siamo stati molto pericolosi, anche tramite le nostre ripartenze. Peccato aver subito la rete del pareggio per una palla sbagliata da parte nostra. Anche nel secondo tempo siamo andati benissimo, giocando molto bene. Non abbiamo sfruttato cinque-sei palle gol nella fase terminale dell’azione, una incredibile con Cruz, non credo sia possibile sbagliare un gol del genere. All’ultimo minuto abbiamo avuto un’altra grande chance, dopo la rete del pareggio, con Avellini, quindi con Gagliardi. Se fosse finita “tanto a poco” non avremmo rubato niente. Loro ci hanno concesso tutto ciò che nessun’altra squadra ci ha concesso nel corso di tutto il campionato. Abbiamo sfornato una grandissima prestazione, sono contento, ma allo stesso tempo dispiaciuto perché avevamo tutto per poterla vincere. Loro hanno fatto solamente due tiri in porta in tutta la partita, Romagnoli non ha fatto una parata. Abbiamo commesso troppi errori noi. Prima della partita avrei firmato per un pareggio, ma per come è andata solo molto rammaricato. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni che ci sono capitate, tutti i ragazzi hanno dato il loro apporto, ma devo dire che Laurenti è stato stratosferico. Se avessimo avuto più concretezza sotto la porta avversaria, non ci sarebbe stata partita. Avere tutte queste occasioni contro una squadra di grosso valore come la W3 Maccarese, dimostra che ci siamo e che possiamo fare molto bene anche nel girone di ritorno».

