Il Città di Cerveteri è pronto a prendersi la rivincita sul campo della Pescatori Ostia, che due settimane fa aveva eliminato i verdeazzurri dalla Coppa Italia. Dopo la vittoria di domenica, ottenuta sul Palocco, il clima appare sereno e molto più tranquillo. La squadra si sta preparando per l'impegno di domenica, al cospetto di una formazione che fa leva sul fattore casalingo, avendo un campo in terra battuta, sul quale gli ospiti fanno molta difficoltà a giocare. Una trasferta che i cervi prenderanno con le molle e affronteranno con la concentrazione alta, sapendo le caratteristiche di una squadra molto fisica e aggressiva . I lidensi, tra l'altro, hanno iniziato male il torneo, perdendo sul campo della matricola Capranica.

Mister Gabrielli si concentra sulla gara: «Da loro non è facile prendere punti, sono un fortino, difficile da scardinare - sostiene il tecnico - per quanto riguarda noi, il successo di domenica ha smorzato qualche critica, relativa al calciomercato, che per alcuni è incompleto. Noi andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli che siamo un gruppo solido, giovane e determinato a fare il meglio in ogni partita. In vista della gara di domenica - continua - stiamo lavorando concentrati, consci delle insidie che regala il campo della Pescatori Ostia. Memori della sconfitta di Coppa Italia ora sarà un altro Cerveteri, mi auguro lo stesso che ho visto domenica scorsa».

