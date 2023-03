Sport

Il Città di Cerveteri si concede Giacomo Babbucci

CALCIO, PROMOZIONE. All’Enrico Galli arriva un senior di lusso classe 1990 ex attaccante del Palocco. Contemporaneamente il team verdeazzurro sta contrattando per acquisire le prestazione del forte Under del 2001 Belloni, proprietà del Civitavecchia