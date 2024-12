Si è preso qualche giorno il comitato regionale, per decidere chi sarà ammesso al campionato di Promozione, campionato per il quale le iscrizioni chiuderanno il 25 luglio. Una deroga che lascia con il fiato sospeso il Cerveteri, che a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere riammesso in Promozione. Ci saranno quattro ripescaggi, alla luce di alcune mancate iscrizioni, e sulla carta tra queste ripescate vi è la squadra verdazzurra, che figura quarta in graduatoria.

«Siamo in attesa, anche perché con l'inizio del campionato ai primi di settembre, non vogliamo arrivare in ritardo nella preparazione - ha detto il dg Discepolo - . Aspettiamo notizie, siamo fiduciosi». In realtà l'attesa ha posto dei paletti anche per quanto riguarda la campagna acquisti, che è stata condotta in modo egregio dal diesse Valerio Gnazi, che ha assicurato a mister Gabrielli le prestazioni di giovani interessanti. È chiaro, che non saranno sufficienti per completare l'organico, al quale serviranno altri profili, anche di età non giovane, per dare manforte a un gruppo che vuole farsi trovare pronto per affrontare la Promozione, torneo in cui compaiono squadre organizzate e con tradizioni alle spalle.

©RIPRODUZIONE RISERVATA