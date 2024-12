Domenica si ritorna in campo, in Promozione c'è una sfida che ha il sapore di un derby. Il Cerveteri affronta il Palidoro, in una gara che vale molto per entrambe.

Sulla panchina degli ospiti c'è Paolo Caputo, lo scorso anno alla guida dei verdeazzurri.

Sarò una giornata particolare per l'allenatore del Cerveteri, visto che in squadra con lui c'è suo figlio Giacomo, mentre da avversario, forse per la prima volta, affronterà l'altro figlio, Lorenzo.

Una gara, insomma, che ha tutti gli ingredienti per esserci, anche in virtù della posta in palio, che inizia a diventare importate in chiave salvezza.

I Cervi sono reduci dalla vittoria sul campo dell'Uni Pomezia, dove hanno raccolto il secondo successo esterno. Ora serve tornare alla vittoria al Galli, visto che gli etruschi non vincono da due mesi, dal 13 ottobre contro il Vescovio. Tre punti sono significativi per riprendere il cammino verso le zone più tranquille della classifica.

«Affronteremo una squadra da prendere con le molle, che farà di tutto per vincere - ha raccontato il presidente Andrea Lupi - . Dobbiamo ritornare a vincere in casa, soprattutto per donare una gioia ai nostri tifosi».

In effetti nelle ultime settimane, i tifosi hanno assistito a deludenti risultati in casa. Ora, serve un'inversione di rotta.

