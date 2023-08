In campo puntuali, neanche erano le 18. 30 che gli uomini di Superchi sono scesi sul tappeto del Galli per il primo giorno di preparazione. I nuovi arrivati, insieme al resto del gruppo dello scorso anno, si sono intrattenuti con i dirigenti, a partire dal diesse Gnazi e il dg Discepolo, in attesa che torni dalla vacanze il presidente Andrea Lupi. Dei nuovi acquisti, c'è Gianluca Toscano, che torna a vestire la maglia verde azzurra a distanza di nove mesi.

«Sono stato qui fino a dicembre, poi ho scelto di andarmene poiché ho avuto altre richieste. Sono tornato volentieri, scendo di categoria dopo tanti anni. Non sono più un giovincello, ma ho una carica infinita, una voglia di lasciare il segno - racconta il giocatore dei cervi - Mi trovo bene, questi giorni che ho conosciuto i dirigenti mi sono reso conto di stare in una famiglia. Contano molto su di me, mi auguro di non deluderli. L'obiettivo è di puntare al vertice, non ci nascondiamo. Ma come per tutte le cose, specie nel calcio, per vincere ci vogliono tante componenti. Noi ci proveremo, ce la metteremo tutta per regalare delle belle soddisfazioni ai nostri tifosi, che sono esigenti dal momento che questa è una piazza che ha trascorsi molto importanti. Lo stadio è bello di suo, di dà una carica positiva. Speriamo di avere un apporto caloroso, quello di cui abbiamo bisogno per vincere ogni domenica».

©RIPRODUZIONE RISERVATA