Occasione sciupata dal Città di Cerveteri che pareggia 2-2 con la Jfc Civita Castellana dopo essere stato in vantaggio di due reti e con la superiorità numerica per tutto il secondo tempo. Un passo falso che ha lasciato amarezza nell'ambiente verdeazzurro che già sognava di avvicinarsi alla zona promozione. Il match non è stato emozionante nel primo tempo, unico lampo lo splendido gol di Patrascu alla mezz'ora con un tiro al volo. Nella ripresa la Jfc Civita Castellana rimaneva in dieci per l'espulsione di Rizzo al 50' e il Città di Cerveteri raddoppiava con Falco su azione di rimessa. Sembrava tutto finito ma negli ultimi 15 minuti gli ospiti prima accorciavano le distanze con Salvadori su calcio di rigore fortemente contestato dai ceriti e poi pareggiavano con Casini addirittura in contropiede. Due punti buttati via dal Città di Cerveteri. Nel prossimo impegno i verdeazzurri andranno sul campo della Longarina con l'obiettivo di tornare a vincere.

