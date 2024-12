Un gol per tempo, di Patrascu e Gabrielli, permettono al Città di Cerveteri di festeggiare. I cervi piegano l’Atletico Salaria Vescovio e tornano al successo dopo oltre un mese. Lo fanno con una prestazione cinica e molta attenta, senza rischiare molto. Non è stata una bella partita, a tratti noiosa con gli unici due sussulti della gara che consentono al Cerveteri di esultare. Apre Patrascu al 40esimo, con un tiro dalla distanza che spiazza l'estremo difensore ospite. Il secondo gol arriva all'80esimo grazie a Gabrielli, giocatore di altra categoria, che colpisce in rete dopo un’azione di contropiede. Con questa vittoria, dopo cinque gare, i verdeazzurri salgono a 9 punti. Uno score del tutto positivo, che certifica il buon momento grazie al tecnico Gabrielli, che ha saputo plasmare un gruppo giovane e determinato.

«Una vittoria netta, abbiamo meritato - ha affermato nel post gara l'allenatore dei cervi - come sempre, da quando abbiamo iniziato il campionato, ho visto una squadra quadrata, che gioca con la testa alta e senza timori. Bravi ai ragazzi, coraggiosi e mai domi. È una vittoria importante per il morale, vogliamo andare di questo passo, perché possiamo toglierci delle belle soddisfazioni».

