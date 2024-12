Con la vittoria di Canale Monterano il Città di Cerveteri ne approfitta delle sconfitte delle rivali, guadagnando posizioni, nella speranza di fare almeno un punto domenica per giocare lo spareggio salvezza in casa. Fagioli e Funari regolano il retrocesso Canale Monterano, pratica archiviata sotto un sole cocente e un campo impraticabile. I cervi vincono 0-2 sul campo della retrocessa Canale che farà compagnia al Castel Sante Elia. Dai playout ne usciranno altre 3, che scenderanno in Prima Categoria, campionato di cui non se ne vuol sentire neanche un accesso. Tornando alla partita, è stata giocata senza grandi emozioni, anche perché l'unico obiettivo dei verdeazzurri era vincere. Su calcio di rigore, al 40esimo, ci ha pensato Fagioli. In avvio di ripresa Funari ha messo in cassaforte il risultato. Una vittoria che consente ai cervi di raggiungere la Polisportiva Ostiense e di colmare il divario dal Palidoro , che da cinque passa a due punti. Un successo domenica contro il Palocco, che non ha più nulla da giocarsi, e le contemporaneità della sconfitta del Palidoro, consentirebbe agli uomini di Caputo di giocarsi la post season con il miglior piazzamento.

