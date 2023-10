Il pareggio di Ronciglione, giunto in extremis grazie a un rigore di Toscano, è oro per il Cerveteri, autore di una brutta prestazione. I verdazzurri sono apparsi imbrigliati, poco lucidi, e rispetto alle gare precedenti si è notato qualche limite. Una gara non bella, con i cimini che potevano vincere. Mister Superchi non è rimasto soddisfatto della prestazione. «Sicuramente - sostiene il tecnico cerite - non siamo stati concreti, abbiamo subito l'aggressività dei padroni di casa che potevano anche realizzare due reti. Non so cosa sia accaduto, forse abbiamo nelle gambe la stanchezza delle partite di coppa Italia, ma non può essere un'alibi. Fino ad oggi in 4 gare abbiamo raccolto 8 punti e passato il turno di coppa Italia, siamo in linea con le previsioni della viglia». Per domenica prossima al Galli c'è lo scontro contro il Santa Marinella, un antipasto per la promozione in Eccellenza tra due squadre candidate per la vittoria finale. I cervi non avranno il bravo ed esperto centrocampista Fagioli, fuori per squalifica. Una mancanza importante che si spera venga compensata dal rientro del centrocampista gemello Piano, assente da tre turni.

