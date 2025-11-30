Si sapeva che sarebbe stata una gara insidiosa e così è stato.

Una vittoria sofferta del Città di Cerveteri, che allo stadio Enrico Galli ha battuto il Fonte Meravigliosa per 4-3, superando un avversario che ha dimostrato di non meritare la posizione che occupa nella classifica del Girone A di Promozione laziale.

I Cervi vanno sotto intorno al decimo minuto del primo tempo, quando una rete di Scarsella manda subito avanti gli ospiti.

Il pareggio arriva ad opera di Simone Piano, il capitano insacca alle spalle del portiere romano un tiro perfetto.

Pochi minuti più tardi, al 35esimo, il raddoppio sempre di Piano, uno dei migliori in campo per la formazione di casa.

Al 40esimo arriva il terzo gol dei ceriti dopo un fallo da ultimo uomo su Proietti, che costa agli ospiti l'espulsione di Mangano.

Patrascu calcia una punizione millimetrica, portando i verdazzurri sul 3 a 1.

A pochi minuti dal fischio del primo tempo gol di Maresca, che riapre la gara.

Nella ripresa la gara è combattuta, non bella, ma avvincente. Gli ospiti, in dieci, non si intimoriscono e pareggiano ancora con Maresca.

Nel finale il gol vittoria di Matteo Piano, che sfrutta una mischia per depositare la palla in rete e regalare i tre punti al suo Città di Cerveteri.

«È stata una vittoria sofferta, avevamo una squadra decimata, ma siamo stati bravi e concreti - ha detto Simone Piano - . Una vittoria pensante per la classifica, ci avviciniamo in zona play off, rimaniamo comunque con i piedi piantati in terra, cercando di dare il meglio domenica in domenica».

I verdazzurri con 18 punti sono la quarto posto, a un punto dalla terza posizione. E domenica sul campo dell'Atletico Cimina sarà la prova del nove.

