Nello scorso weekend si sono svolti, nella piscina olimpionica di Civitavecchia, gli Assoluti regionali di nuoto per salvamento. Presenti tutti i più forti atleti del Lazio, il Centro Nuoto Ronciglione-Capranica con gli atleti Martina Manoni, Lorenzo Viti e Gianluca Lucidi che ha ben figurato conquistando anche il pass per i campionati italiani di categoria che si svolgeranno a Roma il 26 e 27 luglio. L’atleta Gianluca Lucidi, dopo anni che non gareggiava in questa disciplina, ha fatto un rientro grandioso, si è aggiudicato due medaglie d’oro, una nei 100 metri percorso misto e una nei 50 trasporto manichino. Grande soddisfazione per lo staff del Centro Nuoto che vede così ripagato un anno di duri allenamenti ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento con i campionati Italiani.

