Il Circolo Canottieri Civitavecchia brilla ai Campionati Italiani Master: due ori, un argento e un bronzo a Genova Prà. Emozioni, medaglie e tanta determinazione: il Circolo Canottieri Civitavecchia torna da Genova Prà con un bottino di tutto rispetto in occasione del Campionato Italiano Master di Canottaggio, svoltosi lo scorso fine settimana, 28 e 29 giugno. Cinque atleti, sei imbarcazioni in gara e quattro podi conquistati: un risultato che conferma la vitalità e il valore della sezione Master del club civitavecchiese, guidato con passione e competenza dal tecnico Gianfranco Tranquilli. Le gare, articolate in batterie eliminatorie il sabato e finali la domenica sulla distanza dei 1000 metri, hanno visto sin da subito protagonisti gli atleti di Civitavecchia. Sabato, Mauro Guglielmi ha ottenuto il secondo posto nella batteria del singolo Master F, Ivano Scotti ha dominato la sua prova nel singolo Master G e Carlo Fabiani, con il miglior tempo tra i ripescati, ha strappato il pass per la finale del singolo Master G. Anche nel doppio Master F, Scotti e Guglielmi hanno vinto la loro batteria, accedendo direttamente alla finale. La giornata di domenica è stata un trionfo. Ivano Scotti, nel singolo Master G, ha conquistato la medaglia d’oro, confermandosi atleta di assoluto valore. A raccogliere il massimo risultato anche Paolo Savino, che nel singolo Master C ha finalmente coronato il sogno del titolo italiano, frutto di anni di allenamenti costanti. Di poco fuori dal podio, per soli 23 centesimi di secondo, Carlo Fabiani ha chiuso in quarta posizione nel singolo Master G, sfiorando il bronzo. Non sono mancati i successi anche nelle barche doppie: Paolo Savino e Roberto Di Luzio, nel doppio Master D, hanno dato vita a un finale mozzafiato conquistando una preziosa medaglia d’argento, mentre nel doppio Master F, Ivano Scotti (capovoga) e Mauro Guglielmi hanno completato la collezione con un ottimo bronzo. Un plauso speciale va agli atleti Master, che con spirito sportivo, tenacia e passione continuano a scrivere pagine importanti per il canottaggio civitavecchiese. Veri esempi di dedizione e longevità sportiva, che dimostrano come lo sport possa essere un percorso di crescita e benessere a tutte le età. A guidare questa squadra vincente è Gianfranco “Franco” Tranquilli, una vera colonna portante del canottaggio cittadino e nazionale. Con oltre 50 anni di esperienza nel mondo del remo, prima da atleta e poi da allenatore, Tranquilli è stato protagonista di generazioni di successi per il Circolo Canottieri Civitavecchia. La sua figura unisce competenza tecnica, rigore e una straordinaria umanità che lo rende non solo un grande tecnico, ma anche un vero punto di riferimento per i suoi atleti, giovani e meno giovani. Civitavecchia è una città di mare, e il canottaggio, sport completo, pulito e profondamente legato all’acqua, rappresenta un’occasione straordinaria per vivere il territorio in modo attivo, sano e stimolante. L’invito, quindi, è rivolto ai giovani ma anche a persone di ogni età: il remo può essere scoperta, sfida, rinascita. Chiunque desideri cimentarsi in un’attività diversa dalle solite, all’aria aperta e immersa nella bellezza del mare e della fatica condivisa, troverà al Circolo Canottieri un ambiente accogliente e motivante. Il Circolo Canottieri Civitavecchia continua così a distinguersi non solo nel panorama giovanile, ma anche in quello Master, dimostrando che la passione per il remo non ha età. E con un timoniere d’eccezione come Franco Tranquilli, la rotta è sicura.

