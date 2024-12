VITERBO - Importante evento sabato a Gradoli. Alle 14,30 è prevista l’intitolazione del campo sportivo alla memoria del professor Giordano Faggiani, scomparso prematuramente nel giugno del 2022 a seguito di una incurabile malattia e figura alla quale la comunità gradolese è stata sempre molto legata. Domani verrà ricordato con un pomeriggio speciale in cui ci sarà l’intitolazione del campo sportivo di Gradoli alla sua memoria, poi alle 15 l’incontro di calcio tra la compagine del Gradoli che milita in Seconda Categoria e la formazione Under 17 Regionale della Real Azzurra. Alle 17 rinfresco e saluti finali presso la palestra comunale di Gradoli sita nei pressi del campo sportivo. All’evento interverranno le autorità locali, i famigliari e gli amici del professore che tanto ha lavorato e si impegnato per lo sport gradolese e anche per la realizzazione del campo in erba. Al.Giu.Vir.

