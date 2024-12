Si scatena il Borgo San Martino, che piazza acquisti importanti per completare l'organico di mister Roberto Fara. Ecco , dunque, altri colpi in casa giallonera, a partire dal portiere Christian Serra, classe 2003, che vanta presenze in Eccellenza, nonostante la giovane età. Lo seguiranno Riccardo Tempesta, 2005, e Alessandro Kurimiski, un 2003 , ruolo esterno e Massimo Boccanera , difensore centrale. La ciliegina sulla torta è Alessandro De Santos, centrocampista proveniente dal Torrino, in cui ha fatto il campionato di Promozione,prima ancora in Eccellenza con la W3 Maccarese. Si allarga la lista dei nomi che garantiranno a Fara qualità e sostanza, dal momento che gli arrivi sono tutti di spessore. Una squadra, insomma, che si presenta ai nastri di partenza per essere competitiva e proiettata a recitare un ruolo decisivo in Prima Categoria. Ci sarà da capire in quale girone verrà inserita la compagine cerite, dal momento che quello tradizionalmente occupato dalla squadre viterbesi è privo di squadre.

