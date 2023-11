È un Borgo San Martino che cresce sempre di più e domenica nel pareggio casalingo per 2-2 contro il Real Campagnano si è vista una squadra che non molla un centimetro. Le reti di Giustini e Ricci, al cospetto di una formazione tra le più forti del girone, lasciano al secondo posto, a 14 punti, la formazione di Gabrielli. Nelle prime sette partite sono quattro le vittorie, due pareggi e una sconfitta. Uno score, che seppur inattendibile, è un buon viatico per il futuro.

«Siamo una squadra che lotta, molto solida che gioca l'uno con l’altro - dice il mister giallonero - anche domenica abbiamo interpretato bene la gara, abbiamo recuperato, siamo stati in partita. Non ci siamo smarriti, ci siamo sfidati contro una bella squadra. Adesso puntiamo a crescere, a migliorarci in classifica, ma senza mire particolari. Ce la vogliamo giocare a viso aperto».

Per domenica è in programma la trasferta sul campo della prima classe, il Soratte, che viaggia a 21 punti, sette in più del Borgo San Martino. «Ci considerano una mina vagante, siamo una di quelle squadre che non ha pressioni, non deve vincere il campionato. Pertanto andremo su un campo difficile, lo sappiamo. Ma ci andremo con la voglia di fare la partita, di giocarcela per portare via punti pesanti».

