In attesa di conoscere girone e calendario, il Borgo San Martino di mister Roberto Fara continua la preparazione, con carichi di lavoro meno pesanti rispetto ai primi giorni. L'amichevole contro il Canale Monterano è finita 3-1 per i ceriti. La partita è servita per capire le condizione della squadra e avere un punto sulla situazione fisica.

«Il risultato conta poco, se non a dare morale ai ragazzi - ha detto Fara - nel complesso ho visto una buona squadra, siamo ancora incompleti in alcuni reparti, ma posso ritenermi soddisfatto. Stiamo valutando alcuni profili giusti, adatti alle mie esigenze. Piano piano arriveremo alla forma migliore, per ora non posso chiedere di più. Sono da due settimane sul campo, la parola d'ordine è lavorare, e noi lo stiamo facendo. Se continuiamo su questa strada possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Niente obiettivi, per ora. Solo lavoro e dedizione negli allenamenti», ha concluso l'allenatore giallonero.

