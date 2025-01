Dopo il pareggio del Borgo San Martino sul campo del Fidene per 1-1 contro la quale raccoglie un pari prezioso, pur essendo limitativo per la classifica, il pensiero si sposta al prossimo impegno contro il Real Tirreno. Una rete di Carruba permette alla formazione di Di Martino di continuare a sperare nella salvezza. Una gara equilibrata, segnata da un paio di occasioni per gli etruschi che ritornano a casa con un pareggio sinonimo di fiducia per il prosieguo. Per domenica, quando arriva il Real Tirreno, c'è un solo risultato, la vittoria , visto che i gialloneri sono l'unica formazione senza ancora una vittoria.

«Una vittoria è importantissima, possiamo ancora salvarci, ma dobbiamo cominciare a vincere - ha raccontato l'attaccante Giustini - purtroppo ci dice un po' male, non siamo assistiti dalla fortuna. Non vuole essere una scusa, dobbiamo invertire la rotta, per questo motivo domenica ci serve una vittoria per alimentare le speranze di salvezza. Il campionato è ancora molto lungo, non possiamo permetterci ulteriori passi falsi».

