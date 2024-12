Seconda uscita del Borgo San Martino, che perde di misura contro Mysp, squadra che avrà nello stesso girone.

Finisce 3-2, una gara che i ragazzi di Fara hanno affrontato a viso aperto, con alcuni interrogativi da scogliere.

«Abbiamo fatto un buon primo tempo, a ritmi alti. Nella ripresa ho operato molti cambi per verificare le condizioni di tutti. Sono soddisfatto, c’è da lavorare su alcuni aspetti. La rosa è valida, lavoreremo sugli errori commessi, e quello che dico alla squadra lavorare a testa bassa - sostiene Fara - . Il campionato è molto insidioso, troveremo squadre molto attrezzate, ma noi non saremo una cenerentola. Ci vorrà dal tempo, ma potremo dire la nostra».

In attesa che escano i calendari, in casa BSM ci si guarda intorno anche, nell’eventualità, che serva qualche giocatore. La squadra, rivoluzionata rispetto allo scorso anno, ha bisogno dei suoi tempi per amalgamarsi.

«In effetti è cambiato parecchio rispetto allo scorso anno - continua mister Fara - . Pertanto ci vorrà ancora del tempo per avere una squadra a tutto tondo».

