Preziosa vittoria del Borgo San Martino che supera 2-1 l'Anguillara e la aggancia al terzo posto in classifica nel campionato di Prima Categoria.

Gara combattuta, giocata al freddo pungente, risolta nel finale dai gialloneri che ora possono proseguire l'inseguimento al secondo posto. In rete De Rubeis e Di Ruscio per il Borgo San Martino, Tagliaferri per l'Anguillara. Seconda vittoria per gli uomini di Gabrielli che portano a 5 punti dal secondo posto.

Il 2024 è iniziato bene per la compagine etrusca che allo stadio Enrico Galli davanti al pubblico amico è riuscita a fornire una prestazione corale di alto livello.

«Non avevo dubbi sulla forza dei miei ragazzi - racconta il mister a fine partita-, abbiamo prodotto gioco e un ottimo possesso palla. Cresciamo, ci stiamo amalgamando bene. Proveremo ad inseguire il secondo posto - conclude Gabrielli».

