Per il Borgo Paldoro c’è un’altra vittoria, questa volta a cedere agli amaranto è la Pescia Romana, battuta per 2-1 grazie alle reti di Gabrielli e Cuscianna. Primato in solitudine per la formazione di mister Stirpe, che non nasconde l'obiettivo di salire in Eccellenza. È stata una gara difficile da vincere, contro un avversario che non ha mollato la presa, cercando fino al novantesimo di portare via almeno un punto. Per la formazione del presidente Alessandro Schiavi sono tre punti pesanti, che indicano la sua squadra candidata per la vittoria finale.

