Il Borgo Palidoro parte sul campo di Aranova per affrontare l’Olimpus Roma nell'andata dei 32esimi di finale di Coppa Italia Promozione. L'avversario non è dei più facili, costruito per disputare un torneo da vertice. Anche a Palidoro la squadra non è da meno, composta da giovani e da esperti, pronti a dare un forte contributo. La squadra di Stirpe, all'esordio sulla panchina amaranto, proverà a partire con il piede giusto, per poi affrontare il ritorno a Roma con la massima serenità. Per Savarino e compagni, quindi, sarà sicuramente una gara da giocare a viso aperto, tenendo conto che i locali hanno in rosa elementi di provata esperienza. Si gioca domani ad Aranova alle ore 11, il ritorno tra una settimana sul campo capitolino.