Per il Borgo Palidoro c'è la Nuova Pescia Romana, che gli uomini di mister Caputo affrontano domani pomeriggio alle ore 15 sul neutro di Aranova. La squadra amaranto è reduce dalla sconfitta sul campo del Grifone, pertanto i giocatori saranno chiamati a mostrare cuore e gambe per tornare al successo, che diventa molto importante in chiave salvezza. Cesaro e compagni hanno una gara da non sottovalutare, importante nel risultato, poiché con una vittoria si porterebbero a un punto dai maremmani, che ad oggi hanno 28 punti , con un turno di riposo già osservato. Tre punti sarebbero significativi in chiave salvezza, quindi al Borgo Palidoro non resta che concentrarsi in una gara che è un crocevia per la salvezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA