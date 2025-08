È conto alla rovescia per l’atteso torneo del footvolley in programma al Lido di Tarquinia tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto.

Il comunicato degli organizzatori: “Il 7 e 8 agosto 2025, la sabbia della spiaggia libera tra lo stabilimento Gravisca e lo stabilimento Riva Blu diventa il campo da gioco del torneo più fresco dell’estate: il Summer Foot Volley 3 vs 3. L’evento è organizzato dalle due società calcistiche di Tarquinia, Asd Tarquinia Calcio e Asd Tarkna, in collaborazione con il Comune di Tarquinia e la Pro Loco all’interno della manifestazione Sport & Roll. Due serate di sport, divertimento e colpi di scena, con inizio alle ore 21. Vieni a vedere (o a giocare”) partite spettacolari tra sabbia, acrobazie e spirito di squadra. Per info e iscrizioni contattare il numero 327 695 66 03. Porta gli amici, il sorriso e un po’ di grinta”.

