Il Cerveteri apre il 2026 sul campo della capolista Borgo Palidoro, in quella che si preannuncia come una vera e propria gara–crocevia del campionato, utile per capire se i verdeazzurri possano ambire al terzo posto, valido per l’accesso ai play off.

Mister Marco Ferretti ha preparato la sfida allenandosi senza sosta, potendo contare anche sul rientro di assenze importanti come Bracaglia e Bezziccheri. Sul neutro di Aranova, con fischio d’inizio domani alle 16.30, saranno circa 50 i tifosi al seguito della squadra cerite, pronti a sostenere i propri beniamini e a sperare in un colpaccio che consentirebbe di continuare la risalita in classifica. A seguire i Cervi saranno tanti sostenitori, che con bandiere e sciarpe prenderanno posto sul settore a loro riservato, la curva, ad ingresso gratuito, visto che non si paga il biglietto nelle gare del Palidoro. Ci saranno come sempre gli Ultras Cerveteri, Gioventù Etrusca e Zambra Verde Azzurra. Tam tam in questi giorni di Natala per chiamare all'appello i tifosi visto il periodo positivo della squadra di Ferretti.

La partita, però, si annuncia molto complicata, vista la forza del Borgo Palidoro, autentica sorpresa della stagione e capace di andare oltre le attese della vigilia.

«Abbiamo una partita delicata contro un Palidoro in piena salute, primo della classe e non a caso – afferma Ferretti –. Noi arriviamo con il morale alto, ci sta girando tutto bene e vogliamo giocarci la gara consapevoli di poter fare bene. È importante fare la nostra partita, pur sapendo che ci sono delle differenze, che possiamo neutralizzare restando concentrati e determinati. Non dobbiamo avere vuoti o cali di gioco: se manterremo intensità e la giusta mentalità, potremmo tornare a casa con un risultato positivo», ha concluso l’allenatore cerite.

@RIPRODUZIONE RISERVATA