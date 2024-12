Inizia subito in acqua con partite importanti il 2024 per Marco Del Lungo.

Il portiere del 7bello sarà impegnato agli Europei in Croazia, dove ci sarà a disposizione un posto per le Olimpiadi di Parigi, a cui non è ancora qualificata l’Italia.

Alle 17 l’esordio con la Georgia, poi le gare del girone con Grecia e Ungheria. Nuova la formula, con raggruppamenti formati in base alle fasce di qualità, per rendere più divertente il torneo sin dalle prime fasi.

Le prime due classificate andranno direttamente ai quarti, le altre agli spareggi.

L’obiettivo di Del Lungo è quello di ottenere il prima possibile il pass olimpico, anche per diventare il secondo civitavecchiese a fregiarsene dopo Adriano Stella.

